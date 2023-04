Wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken zu Ostern

Am Karfreitag meldet der DWD viele Wolken, kaum Sonne und stellenweise schauerartigen Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 14 Grad, im Bergland bei 8 Grad. Am Samstag soll es zwischen dichten Wolkenfeldern auch einmal längere heitere Abschnitte geben und überwiegend trocken bleiben. Die Maximalwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. Ähnlich wie an den Vortagen wird es auch am Ostersonntag bei Temperaturen bis zu 16 Grad stark bewölkt. Örtlich könne es zu leichtem Regen oder auch kurzen Schauern kommen, es soll jedoch weitgehend niederschlagsfrei bleiben.