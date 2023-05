Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Zum Start in die Woche bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft. Nach einem heiteren Vormittag nimmt am Sonntag die Bewölkung im Laufe des Tages laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu. Ab dem Mittag rechnen die Meteorologen mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen auf zwischen 19 und 22 Grad und um die 16 Grad in Hochlagen.