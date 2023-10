Wegen Aufstieg: Darmstadt 98 macht leichtes Minus

Darmstadt (dpa) - . Der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat den SV Darmstadt 98 in der Saison 2022/23 eine positive Bilanz gekostet. Wegen der Aufstiegs- und Erfolgsprämien haben die Hessen die vergangene Spielzeit mit einem Verlust von 1,22 Millionen Euro abgeschlossen. Dies gab Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Montagabend bekannt.