Wegen Trockenheit verbieten viele Kommunen Wasserentnahme

In der Natur macht sich der Trockenstress bereits deutlich bemerkbar. Besonders die älteren Bäume im Wald oder in den öffentlichen Grünflächen würden unter der Trockenheit der zurückliegenden Jahre leiden, teilte etwa die Stadt Wiesbaden mit. „Zu erkennen ist das an lichten Baumkronen und in der Folge das Absterben von Kronenteilen oder des ganzen Baums.“ Die überdurchschnittlichen Niederschläge in diesem Frühjahr hätten nicht ausgereicht, um auch tiefere Bodenschichten mit Feuchtigkeit zu durchdringen.