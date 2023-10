Wehen punktet gegen den HSV: „Nehmen mit, was geht“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit viel Leidenschaft, aber auch Dusel in der Nachspielzeit hat der SV Wehen Wiesbaden in der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt gegen den Hamburger SV erkämpft. Abwehrspieler Martin Angha sieht die Mannschaft mit neun Zählern aus neun Partien im Soll. „Es gab Spiele, wo wir Punkte haben liegen lassen, aber das zeigt, dass jedes Spiel eng und immer was drin war. Das ist auch gut als Aufsteiger, dass es noch kein Spiel gab, wo wir wirklich chancenlos waren. Wir sind auf einem ordentlichen Weg“, sagte Angha nach dem 1:1 (0:0) am Samstag gegen den Aufstiegskandidaten.