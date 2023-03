Wehen Wiesbaden „absolut glücklich“ über 3:1 in Essen

Essen (dpa/lhe) - . Für den von Verletzungssorgen und Ausfällen geplagten SV Wehen Wiesbaden war der 3:1 (2:1)-Sieg beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen auch ein Zeichen des großen Zusammenhalts. „Der Sieg ist aufgrund unserer momentanen Personalsituation auf keinen Fall selbstverständlich“, sagte Trainer Markus Kauczinski am Samstag. „Wir waren von der ersten Minute an voll drin in der Partie und hatten insgesamt die gefährlicheren Aktionen.“