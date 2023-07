Wehen Wiesbaden besteht Test gegen Nordsjælland

Wörgl (dpa/lhe) - . Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bestanden. Die Hessen kamen am Samstag im österreichischen Wörgl gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjælland zu einem 1:1 (1:1). Das Team von Trainer Markus Kauczinski geriet schon in der 1. Minute durch ein Tor von Magnus Munck in Rückstand, den Sascha Mockenhaupt (39.) per Kopf noch vor der Pause egalisierte.