Wehen Wiesbaden: Gegen Bielefeld Aufstieg perfekt machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Dem Gefühlschaos ist beim Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden schnell die Euphorie gefolgt. Die Ereignisse vom schon bejubelten und dann doch knapp verpassten direkten Aufstieg am vergangenen Samstag sind abgehakt, die Blicke sind nach vorn auf die Relegationsspiele gegen Arminia Bielefeld an diesem Freitag (20.45 Uhr(SAT 1 und Sky) und am 6. Juni (20.45 Uhr/SAT 1 und Sky) bei den Ostwestfalen gerichtet - zumindest sagen die Beteiligten das.