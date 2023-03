Wehen Wiesbaden gewinnt Verfolger-Duell gegen Mannheim

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der SV Wehen Wiesbaden hat das Verfolger-Duell in der 3. Fußball-Liga gegen Waldhof Mannheim überraschend klar mit 3:0 (0:0) gewonnen und sich damit eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Max Reinthaler in der 50. Minute, Florian Carstens (69.) und Kianz Froese (74.) per Handelfmeter erzielten am Samstag die Tore für die Hessen, die mit 50 Punkten auf den dritten Tabellenrang kletterten. Der Rivale aus Mannheim fiel mit 48 Zählern auf Rang sechs zurück.