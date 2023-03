Wehen Wiesbaden glaubt an Aufstieg in die 2. Bundesliga

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Trotz zuletzt zwei Niederlagen traut Trainer Markus Kauczinski dem SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu. „Wir haben die Fähigkeit dazu. Ob auch die Reife, zeigt sich am Ende, ob man es geschafft hat“, sagte der 53-Jährige in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.