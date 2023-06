Wehen Wiesbaden holt Mathisen und verlängert mit Amsif

Mathisen absolvierte unter anderem 135 Einsätze in der ersten schwedischen Liga und war zuletzt Kapitän seines Teams. „Marcus kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als defensiver Mittelfeldspieler auflaufen und verfügt über große Qualitäten mit dem Ball am Fuß. Zudem ist er in der Luft und am Boden ein aggressiver Verteidiger“, sagte Wehen Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie über den Neuzugang.