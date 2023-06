Wehen Wiesbaden kämpft gegen Bielefeld um Zweitliga-Aufstieg

Wiesbaden (dpa) - . Der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld kämpfen in der Relegation um den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga für die Saison 2023/24. Die Hessen genießen als Drittliga-Dritter im Hinspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Heimrecht und wollen sich vor eigener Kulisse eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag schaffen. Dieses Ziel verfolgt aber auch der Tabellen-16. der 2. Liga aus Bielefeld, dem ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga der direkte Absturz in die Drittklassigkeit droht.