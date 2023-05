Wehen Wiesbaden kämpft in Relegation um Zweitliga-Aufstieg

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Für ein paar Minuten fühlten sich die Spieler des SV Wehen Wiesbaden und ihre Fans wie im siebten Himmel. Nach dem 1:0 (1:0) am Samstag gegen den Halleschen FC lagen sich alle auf dem Rasen der Brita Arena in den Armen und feierten den vermeintlichen Zweitliga-Aufstieg. Der Verein twitterte diese frohe Botschaft sogar direkt nach dem Abpfiff. Doch dann schlug der VfL Osnabrück in seinem Spiel gegen Borussia Dortmund II in der Nachspielzeit zweimal zu und entriss den Hessen mit seinem Last-Minute-Sieg noch den Aufstieg.