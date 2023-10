Wehen Wiesbaden mit weiterem Befreiungsschlag gegen Rostock

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste in einem abwechslungsreichen Spiel die hochkarätigeren Möglichkeiten. Die Wiesbadener steigerten sich in der Folge, nur das Tor gelang zunächst nicht. Als sich beide Mannschaften schon mit einem Unentschieden angefreundet hatten, schlug Prtajin zu. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Jede Mannschaft hatte ihre Phasen. Wir haben den Moment auf unsere Seite gebracht und den Lucky Punch gemacht“, sagte Kauczinski.