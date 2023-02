Wehen Wiesbaden nur 1:1 gegen Viktoria Köln

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga die ersten Punkte in diesem Jahr liegengelassen. Die Hessen kamen am Samstag gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, bleiben mit nun 41 Punkten aber weiter Tabellenzweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter SV Elversberg (50). Simon Stehle brachte die Gäste in der 46. Minute in Führung, die Ivan Prtajin (72.) mit seinem zehnten Saisontor egalisierte.