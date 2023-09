Wehen Wiesbaden rundet gegen Schalke guten Saisonstart ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat seine Heimstärke aus der vergangenen Saison mit in die 2. Fußball-Bundesliga genommen. Entsprechend zufrieden fiel das Fazit von Trainer Markus Kauczinski nach dem 1:1 (0:0) gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 aus. „Wir haben gezeigt, dass es sehr schwer ist, hier zu gewinnen, und das ist ein gutes Gefühl, mit dem wir jetzt in die Länderspielpause gehen“, sagte der 53-Jährige am Samstag.