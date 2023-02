Wehen Wiesbaden verliert Verfolger-Duell in Osnabrück

Ba-Muaka Simakala in der 6. Minute, Robert Tesche (43.), Lukas Kunze (83.) und Henry Rorig (85.) erzielten die Tore zum verdienten Sieg der Osnabrücker, die jetzt 40 Zähler auf dem Konto haben. Ivan Prtajin (90.+3) verkürzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Es war das elfte Saisontor des Kroaten, der zuvor gefoult worden war.