Wehen Wiesbaden verpflichtet Torwart Amsif

Amsif, der im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet wurde und für den FC Augsburg in der Bundesliga sowie für den 1. FC Union Berlin in der 2. Bundesliga spielte, stand zuletzt beim marokkanischen Erstligisten FUS Rabat unter Vertrag. Für Marokko absolvierte der Schlussmann acht Länderspiele. „Die Rückkehr in den deutschen Profifußball fühlt sich für mich ein wenig an wie die Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag seinerzeit“, sagte Amsif.