Wehen Wiesbaden will Aufstiegschance wahrnehmen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Ausgangslage für den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im knappen Aufstiegsrennen zur 2. Fußball-Bundesliga ist klar. Bei einem Sieg im Saisonfinale am Samstag (13.30/Magenta TV) gegen den Halleschen FC belegen die Hessen mindestens den Relegationsplatz. „Dafür müssen wir mutig sein, aber auch clever agieren und unser Herz in die Hand nehmen. Wir freuen uns alle auf das Saisonfinale und wollen das Ding jetzt auch nach Hause holen“, sagte Coach Markus Kauczinski in einer Vereinsmitteilung am Freitag.