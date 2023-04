Wehen Wiesbadens Siegesserie reißt: 1:1 in Duisburg

Duisburg (dpa/lhe) - . Die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga ist gerissen. Beim MSV Duisburg reichte es am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0). Nach zuletzt fünf Siegen nacheinander verpassten es die Hessen, bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV Elversberg heranzurücken. Als Zweiter beträgt der Rückstand auf die Saarländer nun drei, der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte.