Wehens Ahmet Gürleyen für zwei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Abwehrspieler Ahmet Gürleyen vom SV Wehen Wiesbaden ist für zwei Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund nach dem Urteil seines Sportgerichts am Montag in Frankfurt/Main mit. Der 23 Jahre alte Gürleyen hatte beim 1:2 der Hessen am Freitagabend in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue wegen einer Notbremse die Rote Karte von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) gesehen. Der SVWW hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.