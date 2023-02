Weidel: „Sind der Stachel im Fleisch der Etablierten“

Königstein (dpa) - . Mit Kampfansagen an den politischen Gegner und der erneuten Betonung, künftig in Deutschland auch mitregieren zu wollen, hat die AfD hat am Montagabend im hessischen Königstein ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Man sei in wenigen Jahren zu einer festen Größe geworden, sagte Co-Parteichefin Alice Weidel in ihrer Rede. „Wir sind der Stachel im Fleisch der Etablierten.“ Co-Chef Tino Chrupalla rief in Saal: „Wir sind gekommen, um zu bleiben, liebe Freunde, und das werden wir auch!“