Weihnachtsabend wird wolkig und mild

Offenbach (dpa/lhe) - . Wolkig, aber immerhin weitgehend trocken wird der Weihnachtsabend in Hessen. Tagsüber kann es noch vereinzelt regnen, wie der DWD am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 6 Grad. Am Abend und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 4 Grad, im höheren Bergland auf 3 Grad. Später zieht aus Südwesten Regen heran.