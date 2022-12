Weihnachtsmärkte gut besucht: „Geschäfte laufen wieder“

Mengerskirchen (dpa/lhe) - . Nach der Flaute während der Corona-Pandemie freuen sich die Schaustellerinnen und Schausteller in diesem Jahr wieder über gut besuchte Weihnachtsmärkte in Hessen. Zwar seien zu Beginn wegen des anfänglichen Regenwetters weniger Besucher gekommen als erwartet, aber mit der zuletzt kälteren und trockenen Witterung hätten sich auch die optimistischen Erwartungen gut erfüllt, sagte Roger Simak, Geschäftsführer des Landesverbands für Markthandel und Schausteller Hessen, der Deutschen Presse-Agentur. „Der Trend hat sich also, von den Volksfesten im Sommer ausgehend, erfreulicherweise auch bei den Weihnachtsmärkten fortgesetzt.“