Weinlese auf nördlichstem Weinberg Hessens startet

Felsberg (dpa/lhe) - . Bei mildem Herbstwetter hat am Dienstag die Weinernte auf dem nördlichsten Weinberg Hessens begonnen. Auf dem Böddiger Berg in Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) sammelten am Morgen - noch bei Frühnebel - rund 60 Helfer die ersten Trauben. „Wir erwarten eine ähnliche Ernte wie im vergangenen Jahr“, sagte Klaus Stiegel, Vorsitzender des Förderkreises Böddiger Berg. 2022 seien rund vier Tonnen gelesen worden. „In diesem Jahr wird es vielleicht etwas mehr sein.“