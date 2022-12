Weißstorchbestände in Hessen erholen sich weiter

Wetzlar (dpa/lhe) - . Die Bestände des Weißstorchs nehmen in Hessen weiter zu. Nach Angaben des Nabu Hessen wurden in diesem Jahr landesweit 1075 Paare bei ihrer Brut beobachtet. Das sind 65 mehr als im Vorjahr. Insgesamt zogen die imposanten Vögel etwas mehr als 2000 Jungtiere groß. Der Gesamtbestand sei damit gesichert, teilte die Umweltorganisation am Donnerstag in Wetzlar mit.