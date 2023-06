Weiter dringender Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete

Der Main-Kinzig-Kreis hatte im vergangenen Jahr Notunterkünfte in Schulturnhallen und Mehrzweckhallen errichtet und dauerhaften Wohnraum in leerstehenden Immobilien geschaffen. Die Turnhallen sind nach Angaben der Kreisverwaltung allesamt wieder leergeräumt, die Bettplätze dafür an anderer Stelle aufgebaut worden. Aktuell gibt es in dem Landkreis 15 Not- und Gemeinschaftseinrichtungen. Oft arbeitet der Kreis dabei mit Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz zusammen.