Weiter Druck auf Düngerpreise: K+S senkt Jahresausblick

Kassel (dpa) - . Die Kaufzurückhaltung der Landwirte zum Jahresstart und deren Folgen stimmen den Düngerkonzern K+S für 2023 vorsichtiger. So erfolgte die Preisfestsetzung großer Kali-Lieferanten mit Indien erst Anfang April, also später als sonst oft üblich. Damit fehlte lange eine Richtschnur für die Branche, und viele Landwirte hielten sich mit Käufen im wichtigen ersten Quartal zurück. In Übersee sollte sich zudem die Erholung der Kalipreise in das zweite Halbjahr verschieben, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte.