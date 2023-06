Weiter kein ausgiebiger Regen in Sicht: Wetter wechselhaft

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach Schauern und teils auch Gewittern am Vormittag zeigt sich an diesem Freitag schon ab Mittag nach und nach wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen 20 Grad im Norden und 24 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen bleibt es demnach bei 18 Grad. Wolken und meist nur sehr leichter Regen sind der Vorhersage zufolge am Samstag zu erwarten. Die Wolken bleiben am Sonntag dem Norden erhalten, sonst sagen die Meteorologen heiteres und größtenteils niederschlagsfreies Wetter voraus. Lokal seien schwache Schauer am Vormittag möglich. Dazu wird es zwischen 22 und 26 Grad warm, in höheren Lagen bleibt es bei 19 Grad.