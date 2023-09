Weiter kein Ende des Fahrerstreiks in Gräfenhausen in Sicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach mehr als zehn Wochen war auch am Mittwoch kein Ende des Streiks usbekischer und georgischer Lastwagenfahrer auf der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen in Sicht. Die rund 80 Männer fordern von ihrem Auftraggeber, einem polnischen Speditionsunternehmer, ausstehenden Lohn in einer Gesamthöhe von mehr als einer halben Million Euro. Sie wurden nach eigenen Angaben seit Monaten nicht bezahlt.