Weiter sommerliche Temperaturen und Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - . Bei sommerlichen Temperaturen müssen sich die Menschen in Hessen am Dienstag weiter auf Schauer, Gewitter und örtlich auch Unwetter einstellen. Vor allem am Nachmittag und Abend könne es lokal Starkregen und Unwetter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Daran ändere sich auch in den kommenden Tagen nichts. Erneut könne es am Mittwoch bei wechselnder Bewölkung Schauer, Gewitter und örtlich auch Unwetter geben. Die Temperaturen steigen im Norden auf 27, im Süden auf bis zu 30 Grad. Am Donnerstag sind die Temperaturen geringfügig niedriger. Erneut bestehe Unwettergefahr durch heftigen Starkregen.