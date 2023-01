Weiter unbeständiges Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Hessen weiter trübes und mildes Wetter. Am Montag werden Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad Celsius erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Dazu ist es meist regnerisch und windig, in Gipfellagen der Rhön kann es einzelne Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 Kilometern pro Stunde geben. Ab dem Nachmittag soll der Wind dann nachlassen, auch der Regen klingt zum Abend hin allmählich ab. Für die Nacht zu Dienstag werden nur noch einzelne Schauer erwartet.