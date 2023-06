Weiter viel Sonne und kein Regen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Fast 30 Grad und kein Regen in Sicht: In Hessen bleibt es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach sehr sommerlich. 25 bis 29 Grad werden es demnach an diesem Dienstag, in höheren Lagen bleibt es bei 22 Grad. Etwas weniger heiß wird laut DWD der Mittwoch mit 23 bis 26 Grad. Es bleibt trocken, nur für das nordöstliche Bergland sagt der Wetterdienst eine geringe Schauerneigung am Nachmittag voraus. Ergiebigen Regen wird es der Vorhersage zufolge auch in den folgenden Tagen nicht geben. Bis auf vereinzelte Schauer im Osten am Freitag bleibt es demnach trocken.