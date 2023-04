Weiter wechselhaftes April-Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter in Hessen bleibt in den nächsten Tagen wechselhaft. Am Montag ist es zunächst stark bewölkt, von Norden her lockern die Wolken im Tagesverlauf etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Der Norden bleibt niederschlagsfrei, im Süden muss noch stellenweise mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad, in Hochlagen auf 8 Grad.