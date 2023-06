Weitere Erdölförderung in Hessen? Erkundungsbohrung im Ried

Riedstadt/Heidelberg (dpa/lhe) - . Das Land will mit der Energiewende weg von fossilen Brennstoffen - in Hessen wird die Förderung von Öl möglicherweise aber ausgebaut. Am Rande des südhessischen Riedstadt steht ein neuer Bohrturm. Die Rhein Petroleum GmbH aus Heidelberg hat am einzigen hessischen Erdölförderstandort im Ried mit Erkundungsbohrungen für mögliche weitere Vorkommen begonnen. Hier gebe es keine Seen von Öl, es sei quasi wie in einem Schwamm im Gestein, sagte Geschäftsführer Peter Appel am Mittwoch am Bohrloch. Der neue Bohrplatz mit dem Namen „Schwarzbach 2“ liegt neben einer bestehenden Förderanlage. Für die Probebohrung bis in eine Tiefe von 1,7 Kilometern steht dort nun ein etwa 35 Meter hoher Bohrturm.