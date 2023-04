Weitere Ermittlungen nach Drohungen gegen Zuckerfest

Nach dem Eingang der Drohbriefe bei mehreren Adressaten hatte die Polizei am Freitag im Marburger Stadion und in der Umgebung Straßen gesperrt und Durchsuchungen vorgenommen. In dem Stadion hatte die muslimische Gemeinde das Zuckerfest feiern wollen. Auch weil die Schreiben, die bei der „Oberhessischen Presse“ und mehreren Behörden eingegangen waren, als Bombendrohung interpretiert werden konnten, kamen dabei Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Gegen Mittag hatten die Beamten den Einsatz beendet, gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden, auch ein „schädigendes Ereignis“ war nach Polizeiangaben nicht eingetreten.