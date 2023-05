Weitere Festnahme nach Entführung von 41-Jährigem

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa) - . Ein 39 Jahre alter Mann ist wegen erpresserischen Menschenraubs am Donnerstag im saarländischen Kreis Neunkirchen festgenommen worden. Er soll im Januar gemeinsam mit anderen Männern einen 41-Jährigen von Frankfurt am Main nach Saarbrücken verschleppt, gefoltert und in einen Kellerraum gesperrt haben, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte. Anlass der Entführung sollen nach ersten Vermutungen der Ermittler Drogengeschäfte gewesen sein.