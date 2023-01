Weitere Kommunen machen bei Sicherheitsinitiative mit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessischen Sicherheitsinitiative „Kompass“ haben sich im Jahr 2022 weitere 26 Städte und Gemeinden angeschlossen. Die Menschen sollen nicht nur in einem der sichersten Bundesländer leben, sondern sich in Hessen auch sicher fühlen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Dazu seien mit „Kompass“ lokale Sicherheitspartnerschaften geschaffen worden.