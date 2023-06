Weitere Suche nach vermisstem Schwimmer im Aartalsee

Bischoffen (dpa/lhe) - . Im Aartalsee bei Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) wird am Montag weiter nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Es kämen Taucher und Spürhunde in Booten zum Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Der See bleibe für den Badebetrieb weiterhin gesperrt. Der 31-Jährige wird seit dem Samstagnachmittag vermisst, als er nicht mehr aus dem Wasser gekommen war. Die Einsatzkräfte suchten bislang unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach ihm.