Weitere Tarifverhandlungen für Unikliniken am 14. April

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - . Die Verhandlungen um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) gehen in die nächste Runde. Die Gespräch werden am 14. April fortgesetzt, wie das Klinikum seinen Beschäftigten am Mittwoch in einem Rundschreiben mitteilte, das der dpa vorliegt. Es gebe ein Eckpunktepapier, das bei den Verhandlungen herangezogen werde. „Noch sind nicht alle Punkte und Details abschließend besprochen, wir sind aber zuversichtlich, dass die Verhandlungen in Kürze erfolgreich abgeschlossen werden können“, hieß es.