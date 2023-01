Weitere Teilfreigabe auf A7_ Pflanzenfett auf Fahrbahn

Göttingen (dpa) - . Auf der gesperrten Autobahn 7 in Südniedersachsen soll am Donnerstagabend ein weiterer Teilabschnitt freigegeben werden. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag auf Twitter mit. Unterdessen ist bekannt, welche Substanz für die Glätte auf der Fahrbahn Richtung Kassel sorgt: Es ist Pflanzenfett, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Zunächst war vermutet worden, dass es sich um Paraffin handelt. Die Fahrbahn war am Donnerstagnachmittag noch auf rund 50 Kilometern Länge in Richtung Süden gesperrt.