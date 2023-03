Weitere Verhandlungen für Uniklinikum

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - . Am vierten Streiktag am Uniklinikum Gießen und Marburg haben Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsleitung ihre Verhandlungen über Entlastungen und Beschäftigungssicherung fortgesetzt. Die mittlerweile fünfte Runde dauerte am frühen Abend an, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit einem Tarifabschluss noch am Abend rechnete er nicht, an diesem Freitag werde man weiterverhandeln. Die Gespräche bewertete Dzewas-Rehm als „intensiv“.