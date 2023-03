Weitere Warnstreiks: Nahverkehr in Frankfurt betroffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen sind am Mittwoch fortgesetzt worden. Die Gewerkschaft Verdi hatte die kommunalen Mitarbeitenden unter anderem in Frankfurt, Offenbach und Kassel aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik im Frankfurter Nahverkehr sei planmäßig angelaufen, sagte Alexander Klein, Geschäftsführer des Verdi Bezirks Frankfurt und Region am Mittwochmorgen.