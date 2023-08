Weiteres IS-Verfahren in Frankfurt startet Mitte Dezember

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Frankfurt steht Ende des Jahres erneut ein junger Mann vor Gericht, der sich der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll. Das Strafverfahren vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts soll am 15. Dezember beginnen, wie das Gericht am Freitag berichtete.