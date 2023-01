Weiterhin Schnee und Minusgrade in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter in Hessen bleibt weiterhin winterlich kalt. Am Dienstag und in den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit leichtem Schneefall und Temperaturen von tagsüber höchstens sechs Grad und nachts mit Tiefstwerten von bis zu minus sieben Grad. Demnach sorgt ein nach Dänemark abgezogenes Tief für kältere Luft polaren Ursprungs, die nach Hessen fließt. Am Dienstag kann in Nordhessen oberhalb von etwa 200 Metern etwas Neuschnee von ein bis vier und in Südhessen von bis zu drei Zentimetern fallen. In tieferen Lagen des Landes kann es wegen überfrierender Nässe streckenweise glatt werden.