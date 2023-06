Weiterhin Zugausfälle von Nord- und Mittelhessen nach NRW

Kassel/Brilon (dpa) - . Fahrgäste auf Bahnstrecken in Nord- und Mittelhessen mit Übergang zu Nordrhein-Westfalen müssen sich weiterhin auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen seien Züge der Kurhessenbahn, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Donnerstag mit. So müsse die Streckensperrung zwischen Frankenberg und Korbach bis einschließlich 14. Juli verlängert werden.