Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Darmstadt entdeckt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei Kanalarbeiten in Darmstadt ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll laut Polizei noch am gleichen Tag entschärft werden. Dazu sei es notwendig, den Bereich rund um den Fundort zu evakuieren, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Fliegerbombe war im Bereich Pallaswiesenstraße/ Kasinostraße gefunden worden. Der Bereich wurde für den Verkehr gesperrt.