Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung am Mittwoch

Weiterstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - . Auf einem Firmengelände im südhessischen Weiterstadt ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 500-Kilogramm-Bombe soll am Mittwoch von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden, wie der Landkreis Darmstadt-Dieburg am Dienstag mitteilte. In einem Radius von einem Kilometer um den Fundort müssen Anwohner dazu ihre Häuser und Wohnungen verlassen.