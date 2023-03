Weltkriegsbombe in Offenbach: Bis zu 8700 Menschen betroffen

Offenbach (dpa/lhe) - . Tausende Menschen müssen wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe in Offenbach ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger sei am Donnerstagvormittag auf einer Freifläche im Stadtteil Bürgel entdeckt worden, teilte die Stadt mit. Ein Radius von rund 750 Metern um den Fundort wurde abgesperrt. Betroffen seien rund 8700 Menschen. Die Evakuierung begann am Nachmittag.