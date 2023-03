Weltkriegsbombe in Weiterstadt entschärft

Der 500 Kilo schwere Blindgänger war am Montag bei der Überprüfung eines Baufeldes für eine Solaranlage auf einem Firmengelände entdeckt worden. Für die Entschärfung hatten am Mittwochmorgen etwa 2750 Menschen in Weiterstadt-Riedbahn sowie in der Darmstädter Waldkolonie ihre Häuser und Wohnungen räumen müssen. Nach Abschluss der Evakuierung hatte die Polizei die Sperrzone noch einmal mit Hubschraubern und Drohnen überprüft, bevor Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst gegen 12.00 Uhr mit der Entschärfung begannen.